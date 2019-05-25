В Мексике потерпел крушение вертолет Ми-17

В мексиканском штате Сан-Луис-Потоси разбился вертолет Ми-17, принадлежащий министерству военно-морского флота страны. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел в районе Валье-Верде. Причины произошедшего, а также информация о пострадавших официально не сообщаются.

По информации El Universal, вертолет участвовал в тушении лесных пожаров. На борту могли находиться семь человек, которые вероятно погибли.



Отметим, на вооружении Минобороны Мексики находятся несколько десятков вертолетов серии Ми, в том числе более двадцати Ми-17.

Ранее сообщалось, что в Перу потерпел крушение военный вертолет Ми-171Ш.

В Казахстане разбился вертолет с 13 людьми на борту

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Источник: korrespondent.net