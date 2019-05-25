Лента RSS
Подписаться на ленту
25 мая 2019, суббота, 06:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
25. 05. 2019

Меджлис готов предоставить Зеленскому данные о заключенных украинцах

Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что готов поделиться с президентом Украины Владимиром Зеленским информацией, которая поможет освободить украинских граждан, удерживаемых в РФ и аннексированном Крыму по политическим мотивам. Об этом 24 мая сообщило издание Крым.Реалии.

"Мы готовы максимально поделиться своими представлениями, что до этого было сделано, что делается, и самое главное − что необходимо сделать. Будет такое пожелание со стороны президента − мы это сделаем. Пока еще таких сигналов о том, что сядем и поговорим по Крыму, такого не было", − отметил Чубаров.

По его словам, Зеленский не может обходить стороной вопрос Крыма и крымских татар. Чубаров добавил, что новая администрация "судя по всему, пока изучает, с чего начать".

Напомним, в день 75-й годовщины начала депортации крымских татар Зеленский выразил надежду, что Украина сможет освободить аннексированный Крым.

Джемилев заявил об оппозиции к Зеленскому

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.