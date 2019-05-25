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25. 05. 2019

Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля

Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщило Радио Свобода.

По словам Ващука, приглашение в Канаду было передано президенту Зеленскому во время телефонного разговора.

"Оно (приглашение − ред.) лично, по крайней мере телефонно, передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся", − отметил дипломат.

Он также уточнил, что 2 июля в Канаде состоится конференция по поддержке реформ в Украине и канадский премьер Джастин Трюдо надеется на участие украинского лидера.

"Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет проходить избирательная кампания", − указал Ващук.

Канада планирует новые проекты в поддержку Украины

Напомним, 8 мая Зеленский встретился главой МИД Канады Христей Фриланд. Стороны обсудили борьбу с коррупцией и ситуацию на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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