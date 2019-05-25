Итоги 24.05: Старт выборов и единство в ПЦУ

В Украине стартовала избирательная кампания

В Украине официально стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.

В Центральной избирательной комиссии открыли залоговый счет, опубликовали его реквизиты и назвали суммы, которую кандидаты в депутаты Верховной Рады должны будут заплатить за участие в выборах.

Корреспондент.net собрал подробности начала избирательного процесса.

В БПП провели ребрендинг и сменили название

Партия Блок Петра Порошенко Солидарность провела ребрендинг и сменила название на Европейская Солидарность. Отмечается, что предложение о переименовании политсилы выдвинули общественные активисты.

Порошенко сообщил, что Европейская солидарность пойдет на выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Роспуск Рады обжаловали в Конституционном и Верховном судах

Группа из 62 депутатов Верховной Рады обжаловала в Конституционном суде указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Законодатели попросили рассмотреть обращение в течение месяца.

В Верховном суде были зарегистрированы три иска от физлиц, в которых роспуск Рады и назначение досрочных парламентских выборов просят признать незаконными.

Синод ПЦУ выразил полную поддержку Епифанию

Священный синод православной церкви Украины выразил полную поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, как правящему архиерею епархии.

По решению синода, ПЦУ сохраняет единство и руководствуется действующим Уставом.

После заседания синода, почетный патриарх Филарет заявил, что Епифания окружили "промосковские силы".

Гройсман передал в Раду заявление об отставке

В парламенте зарегистрировали заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке. По процедуре дальше президент должен предоставить представление на увольнение премьера, однако правительство будет исполнять свои обязанности до избрания следующего.

Национальный банк обжаловал два решения суда по Приватбанку

Национальный банк подал апелляцию на оба решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации ПриватБанка.

Коломойский предложил государству восстановить его капитал в ПриватБанке

Бизнесмен Игорь Коломойский предложил государству в качестве компромиссного варианта в споре по делу о ПриватБанке вернуть ему до 24% акций банка, чтобы не пришлось отменять национализацию.

Зеленский отменил два указа Порошенко

Президент Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и о назначении на подобную должность Владимира Горковенко.

Тереза Мэй объявила дату отставки

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла решение уйти в отставку 7 июня.

Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net