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25. 05. 2019

Наводнения в Украине: штаб ГСЧС собирается на экстренное заседание

В ГСЧС состоится заседание межведомственного оперативного штаба по ситуации с подтоплением в западных областях Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

"25 мая в 11:00 в ГСЧС под председательством Вице-премьер-министра-министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко состоится заседание межведомственного оперативного штаба по ситуации с подтоплением в западных областях Украины", - указано в сообщении пресс-службы.

Предворительно, в заседании примут участие руководство ГСЧС, представители центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, председатели региональных комиссий по ТЭБ и ЧС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. 

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, 241 домохозяйство и почти 2 тыс. га сельхозугодий. Погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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