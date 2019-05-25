Обострение на Донбассе: 17 обстрелов, погиб боец

В зоне проведения операции Объединенных сил в пятницу, 24 мая, на Донбассе погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, в течение суток сепаратисты 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. При этом враг применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Так, из минометов 82-го и 120-го калибров, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских военных в районе населенных пунктов Пески, Красногоровка, Верхнеторецкое, Авдеевка, Камянка, Гнутово, Новоселовка Другая и Лебединское на Донецком направлении.

На Луганском направлении сепаратисты из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции ООС вблизи Шумов, Золотого-4, Майорска и Станицы Луганской.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения", - отметили в ведомстве.

Напомним, за сутки 23 мая сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Тогда был ранен один украинский военный.

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Источник: korrespondent.net