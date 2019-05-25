На Зеленского подали в суд из-за главы АП

Члены организации Общественный люстрационный комитет подали иск в суд против президента Украины Владимира Зеленского с требованием отменить указ о назначении юриста Андрея Богдана главой своей Администрации. Об этом активисты сообщили на официальной странице в Facebook.

Они отметили, что Богдан занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики еще при президентстве Виктора Януковича. Активисты в заявлении отметили, что к должности главы АП применяются меры по очистке власти, которые предусмотрены законом о люстрации.

Сейчас известно, что иск будет рассматривать Кассационный административный суд в составе Верховного суда. Третьими лицами по делу будут выступать сам Богдан, а также Министерство юстиции Украины.

Ранее замминистра юстиции Сергей Петухов сообщил, что Минюст запросил у Администрации президента информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. Он пояснил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Минюсту.

Как известно, сам Богдан считает, что несправедливо попал под действие закона о люстрации, а президент Зеленский не нарушил закон его назначением.

Андрей Богдан. Глава Администрации президента

Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд отложил рассмотрение закона Об очищении власти.

Андрей Богдан с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

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Источник: korrespondent.net