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25. 05. 2019

САП вызовет Порошенко на допрос - СМИ

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена вызвать бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о его возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании Центрэнерго, сообщают Украинськие Новыны со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

"Будет обязательно вызван и допрошен", - отметил собеседник издания.

При этом он уточнил, что САП планирует допросить Порошенко по делу о его возможной причастности к коррупции в энергогенерирующей компании Центрэнерго.

Дата соответствующего допроса пока не определена. Однако собеседник издания предположил, что это случится, скорее всего, уже в июне.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по хищениям в энергетике, фигурантами которого стал сам Порошенко и представитель его фракции в Раде Игорь Кононеко.

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Источник: korrespondent.net

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