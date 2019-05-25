КНДР испытаниями ракет нарушила резолюцию ООН - советник Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что недавние пуски ракет Северной Кореей нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН, а также призвал лидера КНДР Ким Чен Ына вернуться к переговорам по денуклеаризации. Об этом сообщает Reuters.

Болтон отметил, что резолюция ООН запрещает запуск любых баллистических ракет, а испытания в Северной Кореи включали данный тип ракет малой дальности.

"Нет никаких сомнений, что это было нарушением", - добавил советник президента США.

Он заявил, что Соединенные Штаты остаются открытыми для переговоров с режимом КНДР, но они не верны к своей позиции, которая была изложена на последнем саммите между двумя странами в Ханое.

"Трамп открыл дверь для Ким Чен Ына. Следующий шаг, чтобы Ким прошел через нее", - сказал Болтон.

Также он призвал лидера Северной Кореи согласиться на встречу с премьер-министром Японии Синдо Абэ, что, по мнению Болтона, сможет помочь возобновить диалог по северокорейским программам вооружений.

Напомним, с начала мая Северная Корея дважды проводила запуски ракет малой дальности.

Трамп в ответ на ситуацию заявил, что продолжающиеся испытания в Северной Корее никого не радуют, однако он открыт к диалогу с Пхеньяном.

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Источник: korrespondent.net