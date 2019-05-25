Киев отреагировал на решение трибунала ООН

Украина рассчитывает на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому РФ обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ Трибунала. Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - Россия также не участвовала, но быстро освободила людей", - написала Зеркаль.

Ранее сообщалось, что Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли.

Напомним, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой ввести меры против России и с требованием освободить три корабля и 24 военнослужащих, которые были захвачены у Керченского пролива.

В свою очередь МИД РФ обинил Украину в "недобросовестности". В Москве считают, что Киев использует ситуацию с захватом кораблей "во внутриполитических целях". Также российская сторона считает, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".

Также 3 мая стало известно, что Россия не будет участвовать в слушаниях по делу об иммунитете украинских кораблей и членов их экипажей в Международном трибунале по морскому праву, который назначены на 10-11 мая.

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Источник: korrespondent.net