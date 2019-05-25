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25. 05. 2019

Петиция об отставке главы АП набрала голоса

Петиция за отставку главы Администрации президента на сайте главы государства набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Инициатором петиции является Александр Василевский. 

"Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича из-за нарушения закона об очистке власти (люстрации)", - говорится в тексте документа.

Напомним, 22 мая на сайте президента появилась петиция об отставке Владимира Зеленского. Петиция набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов менее чем за сутки.

Глава АП Богдан назвал данную петицию граждан шуткой.

В то же время, на сайте зарегистрировано уже более 10 петиций против прошения об отставке Зеленского.

Кроме того, на Зеленского подали в суд из-за назначения Богдана главой АП. Минюст настаивает, что чиновник подпадает под закон о люстрации.

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Источник: korrespondent.net

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