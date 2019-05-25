Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН

Как сообщалось, сегодня Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Украина ожидает скорое выполнение Россией решения трибунала. Согласно решению, Россия должна отчитаться о выполнении решения освободить украинских моряков и кораблей до 25 июня.
В Москве же заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby