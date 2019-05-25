Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН

Исполнение Россией решение трибунала ООН по морскому праву об освобождении укаринских моряков и кораблей, захваченных у Керченского пролива, может стать первым сигналом к окончанию конфликта с Украиной. Так отреагировал на решение трибунала президент Владимир Зеленский.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - написал Зеленский в Facebook.

По его мнению, таким образом Россия может сделать шаг к "разблокировке переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом".

"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!", - добавил он.