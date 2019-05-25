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25. 05. 2019

В порту Таиланда произошел взрыв: полсотни пострадавших

На грузовом судне в таиландском порту Лаем Чабанг в субботу, 25 мая, произошел взрыв с последующим пожаром, в результате чего пострадали по меньшей мере 50 человек, сообщает газета Bangkok Post.

Большинство пострадавших - портовые рабочие.

По предварительным данным, взорвался один из морских контейнеров с химикатами. Пожар локализован.

Начато расследование.

Как сообщалось, накануне произошел взрыв на улице французского города Лион. Ранения получили 13 человек.

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Источник: korrespondent.net

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