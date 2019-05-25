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25. 05. 2019

В открытом доступе оказались данные 885 миллионов человек

В США данные о номерах соцстрахования, банковские счета, ипотечные и налоговые записи не менее 855 млн клиентов могли оказаться в публичном доступе, пишет The New York Times.

Как пишет газета, в системе хранения данных компании First American Financial Corporation была уязвимость. Из-за нее каждый человек мог узнать личные данные пользователей компании.

Отмечается, что в настоящее время специалисты устранили уязвимость и выясняют масштаб ущерба, нанесенного клиентам.

Ранее от крупной утечки данных пострадала социальная сеть Instagram. Данные 49 миллионов пользователей соцсети появились на Amazon из-за рекламной компании Chtrbox.

Также сообщалось, что в Сети нашли 700 млн почтовых адресов и паролей.

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Источник: korrespondent.net

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