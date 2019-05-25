Лента RSS
Подписаться на ленту
25 мая 2019, суббота, 20:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
25. 05. 2019

В Севастополе горел дельфинарий

В Севастополе в субботу, 25 мая, произошел крупный пожар в дельфинарии. Из-за угрозы распространения огня в безопасный водоем были эвакуированы два дельфина. Об этом сообщают местные спасатели.

"По прибытии первого подразделения было установлено, что горит смежная крыша торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария", – сказано в сообщении.

Информация о пожаре поступила от очевидца, огонь удалось быстро ликвидировать.

Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.

Cмотрите фотогалерею: В Севастополе горел дельфинарий

Ранее сообщалось, что в Англии сотрудники сожгли магазин, пытаясь кремировать мышь. 

А в Киеве жильцы дома поймали серийного поджигателя квартир.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.