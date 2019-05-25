Митрополит Макарий: УПЦ КП и УАПЦ не ликвидированы

Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь не ликвидированы из госреестра, поскольку патриарх Филарет не отдавал оригиналов документов, необходимых для этого. Об этом в интервью Апострофу заявил митрополит Львовский ПЦУ Макарий.

"Неправду говорили некоторые государственные чиновники, публично заявляя, что Киевский Патриархат ликвидирован. Дело в том, что почетный патриарх Филарет предоставил лишь копии, а не оригиналы документов, которые необходимы для ликвидации. Когда меня попросили сдать документы для ликвидации, я ответил, что до того времени, пока не увижу оригиналов с другой стороны, не отдам своих", – сказал Макарий.

По его словам внесение изменений в Устав ПЦУ с целью получения "независимости" от Константинополя, о котором говорил Филарет, может привести к отзыву Томоса.

"Это возможно, если такое безобразие продолжится, если недействующий патриарх продолжит в том же направлении и его будут поддерживать некоторые политики, а избранный Предстоятель, не действуя, будет молчать", – сказал Макарий.

Ранее Филарет заявил, что юридически Киевский патриархат продолжает существовать и он остается его действующим иерархом. Свой отказ от УПЦ КП на Соборе 15 декабря 2018 патриарх назвал "чисто ситуативным", так как это было требование Вселенского патриархата, для получения Томоса об автокефалии.

В то же время, в Министерстве культуры отрицают слова Филарета о том, что Киевский патриархат не был ликвидирован.

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Источник: korrespondent.net