Зеленский впервые встретился с главой Нацбанка

Глава Национального банка Яков Смолий вечером 25 мая провел первую встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом чиновник сообщил в Twitter.

"Имел первую встречу с президентом Владимиром Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно", - написал Смолий.

Напомним, 28 мая Зеленский должен встретиться с миссией МВФ, которая прибыла в Украину 21 мая ипробудет до конца следующей недели.

Ранее в МВФ заявили, что готовы возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства.

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Источник: korrespondent.net