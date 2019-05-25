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25. 05. 2019

В Украине сняли на видео очередной смерч

В Украине заметили очередной смерчь, в этот раз в Запорожской области.

Природное явление можно было наблюдать за Мелитополем в поле.

Смерч запечатлели с района ул. Белякова.

Данных о разрушениях или пострадавших нет.

 
 
 
 
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Видео сегодняшнего смерча 🌪 . 📹 @griha7727 @rigijxottab

A post shared by Типичный Мелитополь 🍒🍯 (@tp.mlt) on

Отметим, в Украине участились случаи образования крупных смерчей. В последние недели мощные смерчи наблюдались в Житомирской, Черновицкой областях и в море под Одессой.

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Источник: korrespondent.net

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