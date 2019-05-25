В Украине сняли на видео очередной смерч

В Украине заметили очередной смерчь, в этот раз в Запорожской области.
Природное явление можно было наблюдать за Мелитополем в поле.
Смерч запечатлели с района ул. Белякова.
Данных о разрушениях или пострадавших нет.
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Видео сегодняшнего смерча 🌪 . 📹 @griha7727 @rigijxottab
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Отметим, в Украине участились случаи образования крупных смерчей. В последние недели мощные смерчи наблюдались в Житомирской, Черновицкой областях и в море под Одессой.
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Источник: korrespondent.net
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