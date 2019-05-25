Спустя три дня в сети появились имена восьми военных Операции объединенных сил, которые случайно попали на неподконтрольные территории и были взяты в плен. Имена бойцов опубликовала в Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк.

По ее данным, в плену "ДНР" оказались:

старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)

старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)

старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)

старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)

старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)

прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)

старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)

старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)

Cмотрите фотогалерею: Названы имена попавших в плен восьми военных

Напомним, 22 мая в штабе ООС сообщили, что в плен попали восемь военных - они на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории, где их и задержали.

В "ДНР" заявляют, что задержанные бойцы готовили диверсии на неподконтрольных территориях и якобы дают признательные показания.

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Источник: korrespondent.net