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25. 05. 2019

Названы имена попавших в плен восьми военных

Спустя три дня в сети появились имена восьми военных Операции объединенных сил, которые случайно попали на неподконтрольные территории и были взяты в плен. Имена бойцов опубликовала в Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк. 

По ее данным, в плену "ДНР" оказались:

  • старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
  • старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
  • старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
  • старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
  • старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
  • прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
  • старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)
  • старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)

Cмотрите фотогалерею: Названы имена попавших в плен восьми военных

Напомним, 22 мая в штабе ООС сообщили, что в плен попали восемь военных - они на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории, где их и задержали.

В "ДНР" заявляют, что задержанные бойцы готовили диверсии на неподконтрольных территориях и якобы дают признательные показания.

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Источник: korrespondent.net

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