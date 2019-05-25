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25. 05. 2019

Папа Римский приравнял аборт к найму киллера


Папа Римский Франциск в очередной раз высказался против абортов. Он заявил, что нельзя прерывать беременность, даже если плод тяжело болен, передает Associated Press в субботу, 25 мая.

"Законно ли выбрасывать жизнь, чтобы решить проблему? Можно ли нанять киллера для решения проблемы?" – заявил глава Ватикана.

По словам понтифика, вопрос противодействия абортам является не религиозным, а человеческим.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск осудил аборты и сравнил их с преступлениями нацистов. В конце прошлого года парламент Ирландии легализовал аборты до 12 недели беременности.

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Источник: korrespondent.net

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