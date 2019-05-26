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26. 05. 2019

Зеленский снова поцеловал Кошевого в лысину


Президент Владимир Зеленский посетил концерт Лиги смеха, где он раньше был ведущим, в Киеве и вышел на сцену, сообщают зрители в социальных сетях.
 
На видео с концерта видно, как Зеленский станцевал со своими бывшими коллегами. Со сцены президент поздоровался со зрителями. "Добрый день. Больше текста нет. Я вас люблю", – сказал глава государства. 
 
Когда на сцене появился новый ведущий шоу Евгений Кошевой, Зеленский поцеловал его в голову и отдал микрофон. После этого президент спустился в зал, где продолжил смотреть концерт вместе со своей супругой Еленой.




 
Напомним, 20 мая, в день инаугурации, Зеленский во время своего шествия к Верховной Раде поцеловал Кошевого в голову.
 
Как известно, после президентских выборов Зеленский оставил юмористические проекты, в которых много лет был режиссером-постановщиком, актером и ведущим.

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Источник: korrespondent.net

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