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26. 05. 2019

Трамп не беспокоится из-за учений КНДР


Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что недавние пуски реактивных снарядов, осуществленные Северной Кореей, не вызвали у него обеспокоенности.

"Северная Корея выпалила из небольших оружий, что встревожило некоторых моих людей, а также других, но не меня. Я уверен в том, что председатель Ким (лидер КНДР Ким Чен Ын – ред.) сдержит свое обещание, данное мне", – написал американский лидер.

Напомним, с начала мая Северная Корея дважды проводила запуски ракет малой дальности. США призвали лидера КНДР Ким Чен Ына вернуться к переговорам по денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net

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