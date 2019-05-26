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26. 05. 2019

У берегов Японии столкнулись два судна

 
Два грузовых судна столкнулись в Японии, одно из них затонуло, передает телеканал NHK. 
 
На его борту находились пять человек. Четверо моряков числятся пропавшими без вести, спасен капитан судна.  
 
Инцидент произошел в Тихом океане примерно в одиннадцати километрах от побережья префектуры Тиба к востоку от японской столицы.  
 
Столкновение произошло ночью в условиях плохой видимости из-за тумана. Затонувшее судно перевозило около 1,6 тыс тонн стали и направлялось в Осаку.

У берегов ОАЭ напали на четыре корабля

Напомним, в январе у берегов Бенина пираты атаковали грузовое судно и захватили шесть членов экипажа, серди которых были граждане Украины.

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Источник: korrespondent.net

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