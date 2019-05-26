У берегов Японии столкнулись два судна

Два грузовых судна столкнулись в Японии, одно из них затонуло, передает телеканал NHK.



На его борту находились пять человек. Четверо моряков числятся пропавшими без вести, спасен капитан судна.



Инцидент произошел в Тихом океане примерно в одиннадцати километрах от побережья префектуры Тиба к востоку от японской столицы.



Столкновение произошло ночью в условиях плохой видимости из-за тумана. Затонувшее судно перевозило около 1,6 тыс тонн стали и направлялось в Осаку.



У берегов ОАЭ напали на четыре корабля



Напомним, в январе у берегов Бенина пираты атаковали грузовое судно и захватили шесть членов экипажа, серди которых были граждане Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net