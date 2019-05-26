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26. 05. 2019

Пересекший Атлантику в бочке француз поделился секретом здоровья


Французский пенсионер Жан-Жак Савен, пересекший Атлантический океан в бочке, в интервью РИА Новости рассказал, что надо делать для того, чтобы оставаться в хорошей форме.
 
"Я вам скажу: надо любить женщин, вот и все", – сказал путешественник, добавив также, что необходимо заниматься спортом и не обращать внимания на возраст.
 
"Возраст – это просто цифры, главное – это состояние ума", считает француз.

Американец впервые в одиночку пересек Антарктиду
 
Напомним, свое путешествие Жан-Жак Савин начал 26 декабря прошлого года с острова Эль-Йерро на Канарских островах. 72-летний мужчина пересек Атлантический океан за 122 дня.  Савен дрейфовал в бочке 3 м длиной и 2 м диаметром из эпоксидной многослойной фанеры.

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Источник: korrespondent.net

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