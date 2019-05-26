Итоги 25.05: Трибунал по морякам, иск к Зеленскому



На Зеленского подали в суд

Члены организации Общественный люстрационный комитет подали иск в суд против президента Владимира Зеленского с требованием отменить указ о назначении юриста Андрея Богдана главой Администрации.

Богдан занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики еще при президентстве Виктора Януковича. К должности главы АП применяются меры по очистке власти, которые предусмотрены законом о люстрации.

НАТО меняет военную стратегию из-за России

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что впервые за несколько последний десятилетий НАТО намерены изменить свою военную стратегию.

По его словам, это необходимо делать для реагирования растущей ядерной угрозы со стороны России.

На Закарпатье подсчитали ущерб от паводка

Для ликвидации последствий паводка на Закарпатье нужно около 100 миллионов гривен, сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас.Точная сумма убытков будет озвучена через несколько недель.

Сегодня на Закарпатье остаются подтопленными около сотни дворов. Ситуация в подтопленных районах постепенно стабилизируется.

Зеленский встретился с главой НБУ

Глава Национального банка Яков Смолий провел первую встречу с президентом Владимиром Зеленским.

"Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно", - рассказал глава Нацбанка.

В Каннах назвали лауреата Золотой пальмовой ветви

Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо Паразиты. Картина рассказывает историю находчивой безработной семьи, которая решает исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи.

Трибунал ООН обязал Россию освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Украина ожидает скорое выполнение Россией решения трибунала. Согласно решению, Россия должна отчитаться о выполнении решения освободить украинских моряков и кораблей до 25 июня.

Президент Владимир Зеленский считает, что исполнение Россией решение трибунала может стать первым сигналом к окончанию конфликта с Украиной.

В РФ же заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net