В Нигерии боевики убили 25 солдат

На северо-востоке Нигерии боевики-исламисты убили по меньшей мере 25 солдат и несколько мирных жителей. Об этом накануне сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что это уже второе смертельное нападение на военных на этой неделе. Боевики открыли огонь, когда солдаты сопровождали группы эвакуированных из деревни в штате Борно.

"Они устроили засаду и окружили транспортные средства как солдат, так и гражданских лиц и открыли по ним огонь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за 10 лет противостояния с исламистами в Нигерии погибло более 30 тысяч человек, а миллионы людей стали перемещенными лицами.

Ранее сообщалось, что в Нигерии были освобождены почти 900 детей, которых завербовала местная группировка для участия в боевых действиях против радикальной исламистской группировки Боко Харам.

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Источник: korrespondent.net