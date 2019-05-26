На Донбассе за сутки шесть обстрелов, без потерь

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 25 мая, шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 26 мая.

Враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Так, обстрелы были зафиксированы в районе поселка Опытное (из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов), населенного пункта Пески (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и села Павлополя (с крупнокалиберных пулеметов).

С начала текущих суток враг со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял позиции ВСУ возле села Гнутово.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", – заявили в штабе.

Также отмечается, что по данным разведки Объединенных сил, ответным огнем один сепаратист был ранен.

Накануне на Донбассе произошло обострение ситуации. За сутки 24 мая сепаратисты 17 раз нарушили режим прекращения огня. Тогда погиб один боец ВСУ и еще один был.

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Источник: korrespondent.net