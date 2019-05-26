Военные прокуроры задержали начальника Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Ровенской области за взятку в размере 400 тысяч гривен. Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, которая есть в открытом доступе, начальником управления ГАСИ в Ровенской области является Игорь Мичуда

"Взятка в размере 400 тысяч гривен вымогалась за не создание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности в сфере строительства и не проведение проверок на объекте строительства. Указанные средства перечислены на расчетный счет "подконтрольного" злоумышленникам другого частного предприятия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновник оказал сопротивление при задержании. Ему сообщили о подозрении в получении взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.368 УК Украины).

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту жительства фигурантов дела.

Cмотрите фотогалерею: В Ровенской области задержали чиновника на взятке в 400 тысяч

Ранее на этой неделе в Днепропетровской области задержали майора полиции, который вымогал 20 тысяч долларов взятки за непривлечение мужчины к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

Также генпрокурор Юрий Луценко заявили, что надзорное ведомство за три года вернуло в бюджет Украины 125 млрд гривен в рамках борьбы с коррупцией.

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Источник: korrespondent.net