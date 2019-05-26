Президент США Дональд Трамп заявил, что его торговые переговоры с руководством Японии продвигаются очень успешно. Об этом он написал в Twitter в воскресенье, 26 мая.

Как отметил Трамп, прогресса в основном удалось достичь благодаря торговле сельскохозяйственной продукцией.

"Торговые переговоры с Японией успешно продвигаются, – написал Трамп. – Основная роль в них отводится (торговле) сельскохозяйственной продукцией и мясом".

Президент США также отметил, что "ожидает многого" в торговых переговорах с Японией после запланированных на июль в этой стране парламентских выборов.

Трамп прибыл в Японию с четырехдневным визитом. Накануне он заявил, что США рассчитывают на более честные торговые отношения с Японией и надеются заключить двустороннее торговое соглашение в ближайшем будущем.

В воскресенье утром американский президент сыграл в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а вечером они вместе посетят заключительный день майского турнира по сумо. Как ожидается, Трамп вручит победителю специальный кубок.

Cмотрите фотогалерею: Трамп заявил об успехе на переговорах в Японии

Ранее Дональд Трамп назвал себя "спасителем" экономики США. Он сравнил нынешнее экономическое состояние страны с тем временем, когда у власти стоял Барак Обама.

Также сообщалось, что Трамп лишил Турцию торговых льгот, которые действовали более 40 лет.

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Источник: korrespondent.net