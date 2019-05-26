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26. 05. 2019

В Германии самолет с людьми застрял на дереве

Небольшой двухместный самолет Tecnam-92 застрял в кроне дерева на западе Германии. Н в перевернутом положении. Находившиеся на борту два человека были вынуждены провести в нем несколько часов, сообщил накануне Bild.

Инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Самолет застрял на высоте приблизительно 10 метров. Предполагается, что его снесло на деревья порывом ветра.

Отмечается, что 56-летний пилот и его спутница не пострадали. Владелец самолета оценил ущерб, нанесенный транспортному средству, в 130 тысяч евро.

Cмотрите фотогалерею: В Германии самолет с людьми застрял на дереве

Ранее гидросамолет компании Taquan Air упал в гавань на Аляске, в результате чего погибли два человека. Это уже вторая авария с самолетом этого авиаперевозчика за неделю.

А на Филиппинах рухнул в море военный самолет North American OV-10 Bronco. Штурмовик потерпел крушение во время тренировочного полета, оба пилота спаслись.

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Источник: korrespondent.net

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