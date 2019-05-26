Под Одессой фура врезалась в микроавтобус: четверо пострадавших

В Беляевском районе грузовой автомобиль DAFстолкнулся с микроавтобусомMercedes. Пострадали четыре человека, сообщает управление Нацполиции в Одесской области в воскресенье, 26 мая.

По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали оба водителя и двое пассажиров микроавтобуса.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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Ранее на трассе Одесса-Киев столкнулись три фуры. Водитель автомобиля, который спровоцировал ДТП, уснул за рулем. Он госпитализирован.

А накануне в Черкасской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. Один из водителей госпитализирован в тяжелом состоянии, также пострадал ребенок.

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Источник: korrespondent.net