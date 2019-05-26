В Перу произошло разрушительное землетрясение

Мощное землетрясение магнитудой 8,0 зафиксировано на севере Перу. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в воскресенье, 26 мая.

Подземные толчки были зафиксированы в 10.41 по киевскому времени. Эпицентр располагался в 75 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин. Очаг залегал на глубине 110 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Ранее в Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр находился на глубине около 22 километров у восточного побережья острова Новая Ирландия.

Напомним, 18 мая у границы Украины произошло землетрясение. Подземные толчки силой 3,9 балла были зафиксированы в сейсмической зоне Вранча на территории Румынии.

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Источник: korrespondent.net