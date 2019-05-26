Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Сторонники йеменского движения Ансар Аллах, так называемые хуситы, атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 26 мая.

Отмечается, что целью удара были военные ангары. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

За последние две недели хуситы значительно усилили обстрелы Саудовской Аравии ракетами и дронами. На этой неделе они уже атаковали аэропорт города Наджран.

Напомним, Саудовская Аравия созвала внеочередной саммит лидеров арабских стран на фоне обострения в Персидском заливе, а также недавних нападений на две нефтеперекачивающие станции Саудовской Аравии и четыре торговых корабля.

Позже появилось видео последствий атаки БПЛА в Саудовской Аравии. Ответственность за атаки с использованием беспилотников взяли на себя повстанцы-хуситы. Вызванный взрывами пожар не нанес серьезного ущерба.

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Источник: korrespondent.net