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26. 05. 2019

В Донецкой области село попало под обстрел

Подразделения сепаратистов обстреляли жилые дома в селе Верхнеторецкое в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 26 мая.

По данным украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, 24 мая с 18:30 до 20:02 противник из станковых противотанковых гранатометов обстреливал Верхнеторецкое со стороны неподконтрольной Пантелеймоновки.

Накануне наблюдатели сделали фотофиксацию фактов обстрела Верхнеторецкого.

"По улице Вишневая дом 6 в результате разрыва гранат сгорел дом. Кроме того, по той же улице Вишневая дом 3 вследствие попадания и разрыва гранаты, повреждена крыша жилого дома", - сообщили наблюдатели.

Отмечается, что в результате обстрелов никто из местных жителей не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: В Донецкой области село попало под обстрел

Напомним, за сутки 25 мая на Донбассе сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net

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