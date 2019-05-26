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26. 05. 2019

Турция поставляет оружие оппозиции в Сирии - СМИ

Турция увеличивает поставки вооружения военным формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против армии Башар Асад, сообщает Reuters, ссылаясь на источники, 25 мая.

Турецкие власти приняли это решение после неудачных попыток убедить Россию остановить наступление на повстанцев в Идлибе. Как пояснили источники, эскалация конфликта в этом регионе провоцирует приток беженцев в Турцию.

В сентябре прошлого года Россия и Турция договорились создать в Сирии демилитаризованную зону в районе Идлиба.

Анкара уже поставили в Сирию десятки бронированных машин, реактивные системы залпового огня Град, противотанковые управляемые ракеты и противотанковые ракетные комплексы.

Благодаря турецкому оружию оппозиции вновь захватить город Кафр-Набуда, освобожденный сирийскими войсками.

Напомним, что после объявления США об уходе из Сирии американский президент Дональд Трамп заявил, что разбираться с оставшейся ситуацией он оставляет турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

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Источник: korrespondent.net

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