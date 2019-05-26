Иран хочет пакт о ненападении в Персидском заливе

Иран предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении. С таким заявлением выступил в ходе визита в Ирак министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Al Arabiya, сообщает телеканал Al Arabiya 26 мая.

"Действия Америки противоречат резолюции Совета Безопасности [ООН] о применении силы", - сказал Зариф, комментируя планы США усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке и направить туда дополнительные войска.

В чем именно будет заключаться это соглашение, он не уточнил, подчеркнув, однако, что в то же время Иран будет "решительно противостоять любым попыткам агрессии, будь то экономической или военной".

Глава МИД Ирана призвал Евросоюз "сделать больше для поддержания ядерного соглашения". Сам Тегеран, подчеркнул министр, этого договора еще не нарушал.

В начале мая Иран отказался выполнять часть договоренностей по ядерной сделке.

Позже в Персидском заливе произошло обострение и США сосредоточили в этом регионе как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, говорил, что Иран не намерен вести войну с США, но продолжит сопротивление Вашингтону. Подробно об обострении вокруг Ирана в материале Атака на Саудовскую Аравию: почему дорожает нефть.

19 мая американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану "официальным концом".

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Источник: korrespondent.net