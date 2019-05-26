Пользователи социальных сетей выразили недовольство поздравлением президента Владимира Зеленского киевлян с Днем города.

Зеленский, поздравляя жителей Киева с годовщиной города, отметил, что "Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро". Однако такое сравнение вызвало неоднозначную реакцию, чаще - негативную.

Многие указали президенту, что символом Киева является не шаурма, а перепичка (сосиска в тесте), каштаны, а не липы. Другие возмутились, что у Зеленского украинская столица ассоциируется не с Подолом, Днепром или Софийским собором, а с запахом у метро.

Кроме того, пользователи сети нашли идентичный текст поздравления президента Украины, только там речь шла о Москве.

Cмотрите фотогалерею: Запах шаурмы? Соцсети о поздравлении Зеленского

На прошлой неделе в социальных сетях разгромили выступление Зеленского на технологической конференции iForum. Пользователи обратили внимание не на идеи президента, а на его манеру и стиль речи. Подробно в материале "Факапы" Зеленского на iForum: реакция соцсетей.

Позже СМИ выяснили, что в речи президент есть несколько присвоенных фраз использовал фраз из книги Будущее: рассекречено. Каким будет мир в 2030 году Мэтью Барроуза.

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Источник: korrespondent.net