Лента RSS
Подписаться на ленту
26 мая 2019, воскресенье, 21:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
26. 05. 2019

Гройсман попросит Раду принять его отставку

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что попросит Верховную Раду проголосовать за его заявление об отставке.

"Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке", - заявил он в интервью ICTV 26 мая.

По словам Гройсмана, после отставки он продолжит исполнять обязанности премьера до создания нового правительства.

"После отставки мы продолжаем работать на своих должностях", - сказал он.

Вместе с тем он отметил, что до отставки правительство работало в плановом режиме.

"Очевидно, что сейчас мы переходим в такой, я бы сказал, антикризисный режим", - добавил глава правительства. 

Напомним, Гройсман заявил, что решил подать заявление об отставке в день инаугурации президента Владимира Зеленского.

В Администрации президента считают, что коллапса в стране не произойдет, если он уйдет в отставку. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.