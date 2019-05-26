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26. 05. 2019

Гройсман пойдет на выборы в Раду без Порошенко

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении участвовать в выборах в Верховную Раду со своей политической силой Украинская стратегия. Об этом он сказал в интервью ICTV 26 мая.

При этом, по его словам, ему поступали предложения об объединении перед выборами, в том числе и от партии Петра Порошенко.

"Я принял решение: я буду идти самостоятельно, и это решение для меня является окончательным", -заявил Гройсман.

Свое решение он объяснил тем, что они с Порошенко "просто разные".

"Для меня участие в выборах - не просто желание принимать участие в выборах. У меня четкий взгляд на то, что может сделать Украину и украинцев сильнее. И считаю, что эти шаги должны быть реализованы", - пояснил Гройсман. 

Ранее СМИ сообщили, что партия Блок Петра Порошенко Солидарность намерена провести ребрендинг и сменить свое название на Европейскую солидарность.

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Источник: korrespondent.net

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