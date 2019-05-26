В Буркина-Фасо напали на церковь, есть жертвы

На севере Буркина-Фасо в воскресенье, 26 мая, неизвестные напали на католическую церковь во время мессы, сообщает AFP.
По информации агентства со ссылкой на источник в службе безопасности страны, погибли три человека.
Agence d'information du Burkina сообщает о четырех погибших католиках и пяти раненых. Отмечается, что на часовню напали 12 неизвестных на мотоциклах. После атаки они забрали себе мотоциклы некоторых верующих.
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Источник: korrespondent.net
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