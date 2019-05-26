Лента RSS
Подписаться на ленту
27 мая 2019, понедельник, 00:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
26. 05. 2019

В Буркина-Фасо напали на церковь, есть жертвы

На севере Буркина-Фасо в воскресенье, 26 мая, неизвестные напали на католическую церковь во время мессы, сообщает AFP.

По информации агентства со ссылкой на источник в службе безопасности страны, погибли три человека.

Agence d'information du Burkina сообщает о четырех погибших католиках и пяти раненых. Отмечается, что на часовню напали 12 неизвестных на мотоциклах. После атаки они забрали себе мотоциклы некоторых верующих.

Всего в течение этого месяца в результате четырех атак были убиты по меньшей мере 20 христиан-католиков.
 
Напомним, 12 мая в Буркина-Фасо при нападении на католическую церковь погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе священник. А в конце апреля было совершено нападение на прихожан протестантской церкви.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.