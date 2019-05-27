Зеленский выступил в поддержку украинского кино

Президент Украины Владимир Зеленский назвал поддержку украинского кинопроизводства одной из своих приоритетных задач. Об этом глава государства написал в Facebook 26 мая.

"Поддержка украинского кинопроизводства − одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное − зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", – отметил Зеленский.

Президент также поприветствовал всех кинематографистов.

"В четверг − 100-летие Одесской киностудии, вчера − открытие 48-го Международного кинофестиваля Молодость. Приветствую всех кинематографистов, среди которых я был до недавнего времени. И всех простых любителей кино, среди которых недавно я оказался", – подчеркнул глава государства.

Ранее в воскресенье, Зеленский поздравил киевлян с Днем города, вызвав неоднозначную реакцию в сети.

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Источник: korrespondent.net