Лента RSS
Подписаться на ленту
27 мая 2019, понедельник, 02:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
27. 05. 2019

На выборах в ЕП зафиксировали рекордную явку

Явка на выборах в Европарламент продемонстрировала рост активности избирателей и превысила показатели предыдущих лет. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщило агентство Интерфакс.

По данным пресс-службы Европарламента, в 27 странах ЕС без Великобритании явка составила около 51%.

Если прибавить данные по явке в Соединенном Королевстве, то общий показатель составит от 49 до 52%. 

Напомним, прямые выборы в Европарламент были введены в 1979 году. На первых выборах явка составила 61,99%, однако далее неуклонно снижалась и на выборах в 2014 году составила 42,61%.

Выборы в ЕП: объявлен прогноз распределения мест

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.