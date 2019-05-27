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27. 05. 2019

ДТП в Египте: погибли девять полицейских

В Египте в результате ДТП к северо-востоку от Каира погибли девять полицейских. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщил портал Al Youm As Sabia.
 
Отмечается, что автозак, перевозивший правоохранителей, врезался в грузовик с прицепом неподалеку от города Исмаилия.
 
В результате столкновения автомобиль с полицейскими загорелся. Находящиеся внутри салона не смогли выбраться из транспортного средства. 
 
По информации портала, полицейские ехали из Александрии к месту службы на Северный Синай.
 
По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителями правил дорожного движения. 
 
В ДТП возле Кривого Рога погиб полицейский
 
Ранее сообщалось, что в Ужгороде правоохранитель на служебном автомобиле врезался в бетонное ограждение.

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Источник: korrespondent.net

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