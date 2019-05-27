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27. 05. 2019

Премьер Греции объявил о досрочных парламентских выборах

 
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов. Об этом он сообщил по итогам выборов в Европейский парламент, состоявшихся в воскресенье, 26 мая, передает издание Vima.
 
Возглавляемая Ципрасом правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) уступила примерно на 9% по популярности главной оппозиционной партии Новая демократия.
 
"Сразу же после второго тура выборов в местные органы я попрошу президента Греции немедленно объявить общенациональные выборы", − заявил Ципрас в специальном обращении к нации.
 
По словам премьера, результат нынешних выборов не соответствует его ожиданиям.
 
"Это меня не устраивает, я не проигнорирую их результат, я этого никогда не делал, я не буду делать это сейчас", − отметил Ципрас.
 
Он добавил, что нынешний результат дает оппозиции право поставить под сомнение весь ход выхода из кризиса, а также план СИРИЗА об оказании поддержки большинству общества.
 
Напомним, глава правительства в Греции имеет право созвать досрочные парламентские выборы, но формально просит их объявить главу государства. 
 
Как сообщал Корреспондент.net, в мае греческий парламент не смог объявить вотум недоверия правительству Ципраса. Оппозиция потребовала, чтобы премьер созвал внеочередные общее выборы, если он проиграет выборы в Европарламент.

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Источник: korrespondent.net

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