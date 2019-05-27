Выборы В ЕП: прогноз распределения мест

В ЕС в воскресенье, 26 мая, состоялись выборы в Европейский парламент, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным пресс-службы ЕП, больше всех потеряли европейские народники и социалисты, а наиболее прибавили радикальные анти-европейские силы.

Напомним, Европарламент насчитывает 751 место, и для большинства при голосовании необходимо 376.

В ЕП созыва 2014-2019 годов без поддержки других политических групп могли голосовать две политические группы – христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП – 217 мандатов), а также союз партий социалистической ориентации Прогрессивный альянс социалистов и демократов (ПАСТ – 187 мандатов).

Как указывает агентство, в новоизбранном парламенте баланс сил изменился.

Так, ЕНП потеряла 39 мандатов и в новом парламенте будет представлена только 178 депутатами. Потери понесли и социалисты – с 187 депутатов группа уменьшилась до 152, потеряв 35 мандатов.

Вместе с тем, серьезно прибавил Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ – 40 мандатов), который объединившись с движением президента Франции Эмманюэля Макрона Республика на марше, будет насчитывать 108 человек.

Прибавили и Зеленые: с 52 мандатов группа увеличилась до 67.

В то же время, более 100 мандатов получили анти-европейские силы.

Так, группа Европа для свободы совместно с итальянским движением 5 звезд и сторонниками Brexit с 45 получит 53 мест, а группа Европа за нации и свободы совместно с партией главы МВД Италии, анти-европейца Маттео Сальвини, который также проводит политику отмены санкций с России, с 37 мест обрела 55.

Не присоединившиеся в новом парламенте получили семь мандатов, другие партии – 31.

Отмечается, что с понедельника лидеры политических групп начнут переговоры о формировании большинства.

Напомним, явка на нынешних выборах, которые прошли с 23 по 26 мая, стала наивысшей за последние 20 лет и составила 50.5%.

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Источник: korrespondent.net