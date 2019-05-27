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27. 05. 2019

В Индии мужчине удалили огромную опухоль на голове

 
Житель Индии в течение 20 лет отказывался от операции и вырастил огромную опухоль головного мозга. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.
 
Отмечается, что 31-летний мужчина из индийского города Мадурай, штат Тамилнад, не мог позволить себе дорогостоящее лечение и игнорировал новообразование, которое появилось у него еще в детстве.
 
За десятки лет нарост вырос до пяти килограммов и начала причинять неудобства. 
 
В результате мужчина вынужден был обратиться за помощью к врачам. Хирурги провели десятичасовую операцию по удалению опухоли 16 мая. По словам врачей, это была самая большая опухоль головного мозга в мире. 
 
На данный момент пациент восстанавливается после операции и чувствует себя хорошо. Его жизни ничто не угрожает.
 
У 12-летней девочки выросла "вторая голова" на шее
 
Ранее сообщалось, что жителю Китая удалили опухоль весом в 15 килограмм.

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Источник: korrespondent.net

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