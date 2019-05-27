В Индии мужчине удалили огромную опухоль на голове

Житель Индии в течение 20 лет отказывался от операции и вырастил огромную опухоль головного мозга. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Отмечается, что 31-летний мужчина из индийского города Мадурай, штат Тамилнад, не мог позволить себе дорогостоящее лечение и игнорировал новообразование, которое появилось у него еще в детстве.

За десятки лет нарост вырос до пяти килограммов и начала причинять неудобства.

В результате мужчина вынужден был обратиться за помощью к врачам. Хирурги провели десятичасовую операцию по удалению опухоли 16 мая. По словам врачей, это была самая большая опухоль головного мозга в мире.

На данный момент пациент восстанавливается после операции и чувствует себя хорошо. Его жизни ничто не угрожает.

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Ранее сообщалось, что жителю Китая удалили опухоль весом в 15 килограмм.

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Источник: korrespondent.net