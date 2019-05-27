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27. 05. 2019

Итоги 26.05: Киев и шаурма, дефолт от Коломойского

 
Поздравление Зеленского с Днем Киева вызвало недовольство
 
Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook поздравил киевлян с Днем города. 
 
По словам главы государства, Киев "гордый и суровый город", который никого не оставляет равнодушным. 
 
"Есть то, что делает Киев – Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро", – отметил президент.
 
Многие пользователи социальных сетей выразили недовольство поздравлением Зеленского. Президенту, в частности, указали, что символом Киева является не шаурма, а перепичка (сосиска в тесте), каштаны, а не липы. 
 
Кроме того, был найден идентичный текст поздравления президента Украины, только там речь шла о Москве.
 
Коломойский посоветовал объявить дефолт Украины
 
Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью  Financial Times выступил за объявление Украиной дефолта.
 
"По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", – сказал Коломойский.
 
Он уверен, что победа Зеленского на недавних выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ.
 
ВОЗ признала болезнями переутомление и игроманию 
 
Всемирная организация здравоохранения одобрила 11 версию Международной классификации болезней (МКБ-11).
 
Обновленный документ ВОЗ вступит в силу с 1 января 2022 года и признает болезнями синдром эмоционального выгорания и игроманию.
 
В ЕС состоялся последний этап выборов в Европарламент.
 
В 21 государстве Евросоюза проходил последний этап выборов в Европарламент. 
 
Явка на выборах 23-26 мая стала наивысшей за последние 20 лет и составила 50.5%.
 
По предварительным данным, больше всего мандатов в ЕП потеряли Европейская народная партия и социалисты, хотя и остались лидерами.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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