Лента RSS
Подписаться на ленту
27 мая 2019, понедельник, 08:30
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
27. 05. 2019

Под Харьковом рыбак погиб от удара молнии

В Харьковской области мужчина погиб от удара молнии. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

По инофрмации правооранителей, трагедия произошла в селе Надточии Харьковского района.

"Установлено, что  во время грозы 30-летний мужчина, рыбак, скрылся под деревом. В этот момент прямо в него ударила молния. Смерть наступила мгновенно", – говорится в сообщении.

Информация  по данному факту была внесена в Единый реестр досудебных расследований по по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай" (ч.1 ст.115 УК Украины).

Напомним, в Черновицкой области молния убила двух пастухов. Жители села Вашковцы пасли скот в поле, когда началась сильная гроза. После удара молнии оба погибли на месте.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.