В Карпатах подтопленных домов уже нет – ГСЧС

Уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает, в настоящее время подтоплений жилых домов нет. Об этом сообщает ГСЧС утром в понедельник, 27 мая.

Отмечается, что в Ивано-Франковской области остаются подтопленными 12 домохозяйств в трех населенных пунктах области – в городе Калуш и двух селах: Перевозец и Пнив.

С начала работ в Прикарпатье подразделениями ГСЧС осуществлено 138 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, из подтопленных участков дорог перевезено 586 человек (из них 63 ребенка). Было откачано почти 35 тысяч куб. м воды.

В Закарпатской области остаются подтопленными 400 га сельскохозяйственных угодий. С начала работ спасателями совершено 25 выездов для оказания помощи населению, откачано более 32 тысяч куб. м воды.

Напомним, в течение 20-23 мая из-за сильных осадков было подтоплено почти две тысячи частных домов в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Только на Закарпатье для ликвидации последствий паводка нужно около 100 млн гривен.

В Гидрометцентре прогнозируют, что на реках Западной Украины произойдет поднятие уровня воды.

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Источник: korrespondent.net