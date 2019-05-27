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27. 05. 2019

Петиция о Голодоморе на сайте Бундестага набрала нужное число голосов

Петиция на сайте немецкого Бундестага с призывом о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей. Об этом накануне сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в Twitter.

"Петиция с призывом Бундестага признать Голодомор геноцидом досрочно набрала более 50 тысяч подписей! Это огромная победа Украины! Искренняя благодарность инициатору Натальи Ткачук и всем неравнодушным! Впереди – очень непростая работа с депутатами. Надеемся на успех", – написал Мельник.

Ура-а-а!!! Петиція із закликом до🇩🇪Бундестагу визнати Голодомор геноцидом достроково набрала понад 50 тисяч підписів! Це величезна перемога України! Щира вдячність ініціатору Наталії Ткачук і всім небайдужим! Попереду - дуже непроста робота з депутатами. Сподіваємося на успіх! pic.twitter.com/Un7RXlNemt

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 26 мая 2019 г.

Напомним, 1 мая стало известно, что на сайте Бундестага появилась петиция под номером 89118 о признании Голодомора геноцидом. Ее инициатором стала активистка из Мюнхена Наталья Ткачук. Сбор подписей продолжается до конца дня 27 мая. Подписывать могут все желающие независимо от страны проживания.

На сегодняшний день уже около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Также сообщалось, что 12 декабря 2018 года Палата представителей Конгресса США признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев.

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Источник: korrespondent.net

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